Жительница Шахтерска рассказала об обстреле города

Жительница Шахтерска рассказала о пожаре в районе железнодорожной станции после обстрела

После обстрела в Шахтерске стоят столбы черного дыма, удары были нанесены по району железнодорожной станции, рассказала «Ленте.ру» местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

27 октября в Шахтерске из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ).

«Вчера был обстрел, попадание было в цистерны с топливом на железнодорожной станции. Сегодня в городе снова был слышен сильный грохот. Предварительно, сейчас снова что-то горит в районе железнодорожной станции. Очень страшно», — сообщила жительница Шахтерска.

Она добавила, что в городе плохая видимость. В точках попадания ракет видны столбы черного дыма и огонь.

26 октября российские войска уничтожили нефтехранилище ВСУ в районе города Днепропетровска. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, хранилище снабжало дизельным топливом группировку украинских войск в Донбассе. Кроме того, российская авиация нанесла удар по двум пунктам управления ВСУ в Артемовске Донецкой народной республики и в Константиновке Запорожской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошло голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав России.

