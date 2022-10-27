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12:19, 27 октября 2022Силовые структуры

СКР впервые возбудил дело о неисполнении приказа в военное время

СКР впервые возбудил дело о неисполнении приказа в военное время в отношении контрактника

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР) впервые возбудил дело о неисполнении приказа в военное время. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Речь идет о части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ.

Известно, что фигурант служил по контракту. В один из дней он «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях».

Теперь обвиняемому может грозить до трех лет колонии.

Ранее сообщалось, что суд впервые приостановил мобилизацию гражданина в России.

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Екатерина Власова
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