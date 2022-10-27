Стало известно о больших потерях ВСУ на херсонском направлении

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ в силе и технике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на херсонском направлении. Об этом сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

По его словам, ситуация на линии разграничения остается без изменения, однако украинская армия несет большие потери в силе и технике.

Ранее стало известно, что Киев попытался нанести удар по Херсону с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все ракеты были сбиты с помощью систем противовоздушной обороны.

По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, главное направление удара ВСУ может прийтись по Запорожской области. Основное наступление украинских войск начнется осенью, считает он.