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09:36, 27 октября 2022Забота о себе

Названа главная черта характера для достижения успеха в жизни

Академик Веракса: для достижения успеха важен не столько ум, сколько другая черта

Фото: Dmitrij Paskevic / Unsplash

Для достижения успеха в жизни важен не столько ум, сколько самодисциплина, уверен завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик Российской академии образования (РАО) Александр Веракса. В интервью «Газете.ру» он рассказал, почему назвал эту черту характера главной для тех, кто хочет чего-то добиться.

Веракса заверил, что успешный человек должен не просто быть умным, но и обладать высоким уровнем саморегуляции — самодисциплины. Именно она показывает, насколько он способен управлять своими ресурсами. По словам академика, исследования доказали: человек с высоким интеллектом не всегда добивается успеха в жизни. Это связано с тем, что не все могут вовремя реагировать на жизненные изменения и собраться, аккумулировав свои возможности.

На интеллект повлиять кардинально мы не можем. Саморегуляция — это то, что развивается, что человек может изменить сам или при поддержке специалиста

Александр Вераксаакадемик РАО
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Уровень саморегуляции можно определить с помощью тестов без вопросов, пояснил Веракса. При тестировании человек обязан показать наличие компонентов саморегуляции. Это может быть память либо умение владеть эмоциями и импульсами.

Простым примером служит ситуация с ребенком, которому предлагают съесть одну сладость сразу либо две, но позже. Многим детям не под силу справиться с этой задачей, пояснил академик. И именно она показывает, насколько ребенок может владеть собой, несмотря на свои желания.

По мнению Вераксы, лучшим способом развить самодисциплину являются спортивные занятия. Тело — это первое, что человек может контролировать, и заниматься саморазвитием нужно с детства. По словам академика, у пяти-семилетних детей с зависимостью от гаджетов в школе проявлялись проблемы с саморегуляцией, и с возрастом они все больше времени проводили в смартфонах.

Если не поддерживать самодисциплину, то в итоге ее можно утратить, предупредил Веракса. «Откажитесь от тех видов деятельности, которые направлены на развитие, не читайте, не ходите по музеям, не занимайтесь спортом, начните проводить все свое свободное время со смартфоном, и привычка ставить и достигать цели будет, скорее всего, утрачена», — резюмировал он.

Ранее профессор Высшей школы экономики Даниил Александров дал три совета родителям талантливых детей. Он рекомендовал не преувеличивать способности ребенка, посоветовал развивать ребенка в максимальном количестве кружков и секций, но при этом не перегружать его.

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Вера Владзиевская
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