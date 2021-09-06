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Профессор ВШЭ дал три совета родителям талантливых детей

Профессор ВШЭ Александров: не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Родители одаренных и талантливых детей могут совершить ошибки в их воспитании, которые могут привести к печальным последствиям, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заведующий Лабораторией социологии образования и науки ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров. В интервью «Ленте.ру» он дал три совета, как их избежать.

«Первое — не думать о своем ребенке как особенно одаренном. Это вредно, это слишком высокие требования. Если надежды не оправдаются, то это горе для вас и, что еще важнее, травма для ребенка: все верили, что он был гениальным, и ему внушили такое представление о себе, а по жизни не получилось», — сказал Александров.

Второй его совет — найти ребенку возможность получать дополнительное образование, которое поможет лучше раскрыть его способности.

«Кружки, кружки и еще раз кружки, — уверен профессор. — Помогите ребенку попробовать разные занятия, найти себя и занятие по способностям».

Третье главное правило, по мнению Александрова, — не перегружать детей и не использовать их «для реализации своих личных амбиций».

1 сентября 2021 года девятилетней Алисе Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, вручили студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Родители Тепляковой считают, что она закончит вуз за два года вместо пяти.

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