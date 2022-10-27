Витас рассказал об инциденте в караоке-клубе

Певец Витас дал показания по делу о нападении в караоке-баре

Эстрадный певец Виталий Грачев, более известный как Витас, рассказал свою версию инцидента, случившегося в караоке-клубе. Его показания по делу о нападении цитирует Telegram-канал Shot.

Витас пояснил, что в ночь на 22 октября находился в караоке-клубе вместе с женой и двумя девушками. По его словам, после закрытия бара один из гостей оплатил работу заведения и попросил одну из его спутниц спеть песню, которую он заказал, но получил отказ. «Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию. Он узнал меня и вспомнил, что около десяти лет назад мы вместе пели с ним в этом караоке. Мы сфотографировались и разошлись по своим столам», — рассказал Грачев.

После этого, как утверждает Витас, незнакомец стал «негативно и пренебрежительно» отзываться о его прическе. «Ссора стала разрастаться. Он стал звать на улицу разобраться по-мужски. Оценив наши габариты, я отказался. Конфликт перешел в стадию, где я почувствовал, что он может меня ударить, и применил перцовый баллончик»

Как уточнил Витас, у него не было намерения причинить вред мужчине. Воспользоваться баллончиком певец решил, потому что опасался, что его могут ударить. Адвокат певца Сергей Жорин подтвердил изданию Shot, что конфликт произошел после того, как исполнитель заступился за жену.

23 октября стало известно, что на Витаса написали заявление в полицию. Отмечалось, что во время отдыха с друзьями певец сделал замечание мужчине за соседним столиком. После второго замечания он использовал газовый баллончик. Посетителем за этим столом оказался начальник отдела одного из федеральных министерств. Ему пришлось поехать в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз.

В отношении певца возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему может грозить до двух лет лишения свободы. На данный момент Витас находится под подпиской о невыезде.