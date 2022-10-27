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11:46, 27 октября 2022Культура

Против Витаса возбудили уголовное дело из-за нападения в караоке-баре

Против Витаса возбудили уголовное дело из-за нападения на чиновника в караоке-баре

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Против эстрадного певца Виталия Грачева, более известного как Витас, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после того, как он напал на чиновника в караоке-баре. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

На данный момент исполнитель находится под подпиской о невыезде.

23 октября стало известно, что на Витаса написали заявление в полицию. Во время отдыха в одном из столичных заведений он дважды сделал замечание сидевшему за соседним столом начальнику отдела одного из федеральных министерств Султану Джандигову, после чего применил газовый баллончик.

После инцидента пострадавший чиновник отправился в травмпункт, где ему диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз первой степени.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал о состоянии певца после конфликта в московском караоке-баре.

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Анастасия Астахова
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