Продюсер рассказал о состоянии Витаса после конфликта в караоке-баре

Продюсер Витаса заявил, что певцу тяжело после конфликта в караоке-баре

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал о состоянии певца после конфликта в московском караоке-баре. Об этом сообщает Prozvezd.

Пудовкин заявил, что артисту тяжело, и он расстроен, так как понимает, что «агрессия — это путь к саморазрушению». Продюсер считает, что Витасу необходимо помириться с мужчиной, с которым у него произошел конфликт.

«Считаю, что им необходимо по-мужски поговорить, извиниться и, может быть, выпить стопку "мировой". Конечно, никакие суды больше посещать не надо. Хватит уже судов!» — сказал он.

23 октября сообщалось, что во время отдыха с друзьями Витас сделал замечание мужчине за соседним столиком. После второго замечания он использовал газовый баллончик. Посетителем за этим столом оказался начальник отдела одного из федеральных министерств. Ему пришлось поехать в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз.

Полиция Москвы заинтересовалась конфликтом в караоке-баре. Там заявили, что по факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.