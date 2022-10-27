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18:34, 27 октября 2022Россия

Путин высказался об угрозе применения ядерного оружия

Президент Путин заявил, что пока есть ядерное оружие, существует опасность его применения

Фото: Kilian Karger / Unsplash

Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» на вопрос о том, действительно ли мир находится на пороге ядерной войны. Трансляция в четверг, 27 октября, ведется на официальном сайте мероприятия.

По словам главы государства, цель сегодняшней «возни» вокруг ядерных угроз и возможности применения ядерного оружия очень примитивная.

«Я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей или нейтрал государства в том, что нужно всем вместе противостоять России», — отметил Путин.

Провокации с ядерным оружием и нагнетание ситуации используются именно для достижения этих целей — повлиять на союзников Москвы, считает президент.

Путин также заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине. По его мнению, в нем нет политического и военного смысла.

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Евгения Куликова
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