Путин высказался об угрозе применения ядерного оружия

Президент Путин заявил, что пока есть ядерное оружие, существует опасность его применения

Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» на вопрос о том, действительно ли мир находится на пороге ядерной войны. Трансляция в четверг, 27 октября, ведется на официальном сайте мероприятия.

По словам главы государства, цель сегодняшней «возни» вокруг ядерных угроз и возможности применения ядерного оружия очень примитивная.

«Я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей или нейтрал государства в том, что нужно всем вместе противостоять России», — отметил Путин.

Провокации с ядерным оружием и нагнетание ситуации используются именно для достижения этих целей — повлиять на союзников Москвы, считает президент.

Путин также заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине. По его мнению, в нем нет политического и военного смысла.