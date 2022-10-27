Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:16, 27 октября 2022Наука и техника

В РАН рассказали о сейсмических событиях в Финском заливе

РБК: институт РАН сообщил о пяти техногенных сейсмических событиях в Финском заливе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) сообщил, что федеральная сеть сейсмологических наблюдений зафиксировала 20-21 октября пять сейсмических событий в Финском заливе, сообщает РБК

В институте РАН рассказали, что техногенные сейсмические события наблюдались на протяжении дня 20 октября с перерывами от часа до девяти часов, 21 октября произошло одно событие. Представитель центра отметил, что для установления причин произошедшего данных не хватает.

«Вероятнее всего, очаги данных событий имеют техногенное происхождение, так как все они приповерхностные (глубина менее километра)», — предположил ученый.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта Александр Жигалин допустил, что в Финском заливе произошло «геологическое событие тектонического плана, которое связано с взрывами во время диверсии на "Северных потоках" в сентябре».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
Раскрыты последствия для США от победы России на Украине
Немцы раскритиковали экс-посла Украины за призыв к Германии о поставках танков
Байден заявил о намерении США сохранять военное превосходство
В РАН рассказали о сейсмических событиях в Финском заливе
В Херсонской области опровергли подготовку Киева к широкомасштабному наступлению
Отношения Шольца и Макрона назвали ледяными
Белый дом заявил о праве Израиля принимать решения по помощи Украине
В Армении предупредили об опасности антироссийских настроений
Россия указала на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.