В РАН рассказали о сейсмических событиях в Финском заливе

РБК: институт РАН сообщил о пяти техногенных сейсмических событиях в Финском заливе

Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) сообщил, что федеральная сеть сейсмологических наблюдений зафиксировала 20-21 октября пять сейсмических событий в Финском заливе, сообщает РБК

В институте РАН рассказали, что техногенные сейсмические события наблюдались на протяжении дня 20 октября с перерывами от часа до девяти часов, 21 октября произошло одно событие. Представитель центра отметил, что для установления причин произошедшего данных не хватает.

«Вероятнее всего, очаги данных событий имеют техногенное происхождение, так как все они приповерхностные (глубина менее километра)», — предположил ученый.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта Александр Жигалин допустил, что в Финском заливе произошло «геологическое событие тектонического плана, которое связано с взрывами во время диверсии на "Северных потоках" в сентябре».