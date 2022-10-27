Россия призвала Запад повлиять на Украину для отказа от ядерного шантажа

Мария Захарова: Россия призвала Запад повлиять на Киев для его отказа от ядерного шантажа

Россия призвала страны Запада повлиять на Украину для ее отказа от ядерного шантажа. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы призываем Запад повлиять на своих украинских подопечных, отказаться от этой опаснейшей авантюры, и не только этой, но и всех тех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом», — высказалась дипломат. Она отметила, что подобные действия Киева ведут к серьезным последствиям и возможной гибели невинных мирных граждан.

Захарова напомнила, что украинские силы несколько месяцев обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По ее словам, эти обстрелы должны были спровоцировать шаги Запада, которые могли приблизить мир к ядерной катастрофе.

«Нужен повод для того, чтобы убедить, и [президент Украины Владимир] Зеленский его придумал: сначала ЗАЭС, теперь "грязная бомба". И он об этом проговорился», — резюмировала представитель МИД.