Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 27 октября 2022Мир

Россия призвала Запад повлиять на Украину для отказа от ядерного шантажа

Мария Захарова: Россия призвала Запад повлиять на Киев для его отказа от ядерного шантажа
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия призвала страны Запада повлиять на Украину для ее отказа от ядерного шантажа. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы призываем Запад повлиять на своих украинских подопечных, отказаться от этой опаснейшей авантюры, и не только этой, но и всех тех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом», — высказалась дипломат. Она отметила, что подобные действия Киева ведут к серьезным последствиям и возможной гибели невинных мирных граждан.

Захарова напомнила, что украинские силы несколько месяцев обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По ее словам, эти обстрелы должны были спровоцировать шаги Запада, которые могли приблизить мир к ядерной катастрофе.

«Нужен повод для того, чтобы убедить, и [президент Украины Владимир] Зеленский его придумал: сначала ЗАЭС, теперь "грязная бомба". И он об этом проговорился», — резюмировала представитель МИД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о распространении статуса иноагентов на уехавших россиян
Европейскую страну назвали «магнитом» для ИТ-специалистов из России
Махачев оценил свои шансы возглавить рейтинг лучших бойцов мира
Стали известны детали введения потолка цен на российскую нефть
Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки России
Следователи впервые закрыли дело о фейке про российскую армию
Стала известна судьба найденного в мусоропроводе младенца
Россия призвала Запад повлиять на Украину для отказа от ядерного шантажа
Названы регионы России с самыми дешевыми домами
Сечин назвал основные инструменты манипулирования глобальным рынком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.