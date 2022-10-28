В квартире российского шоумена прошли обыски по делу об убийстве девушки

Силовики провели в квартире шоумена Барецкого обыски по делу об убийстве 18-летней девушки

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире шоумена Стаса Барецкого в Ломоносове. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, силовики не застали дома хозяина, а находившиеся внутри мать и брат шоумена отказались пускать правоохранителей. Тогда они вызвали на подмогу спасателей МЧС, которые вскрыли входную дверь с помощью болгарки.

Визит силовиков связан с расследованием уголовного дела об убийстве 18-летней сожительницы блогера, который дружит с Барецким. Шоумен проходит по делу в качестве свидетеля и 28 октября он должен был явиться в Следственный комитет России. Барецкий заявил KP.RU о грубом поведении полицейских, которые толкнули его маму и не предъявили постановление на обыск. Ему сообщили, что если он не явится к следователю, его объявят в розыск. Шоумен нанял адвокатов.

Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями было найдено летом в квартире дома в подмосковной Балашихе. Ее друга разыскивают по подозрению в убийстве.