В подмосковной Балашихе нашли изрезанное ножом тело женщины

СКР возбудил дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружено в лесу в Балашихе

В лесу в подмосковной Балашихе обнаружено изрезанное ножом тело женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета (СКР).

Следователем следственного отдела по городу Балашихе возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями в области груди нашли 12 сентября в лесу недалеко от микрорайона Кучино Балашихинского городского округа.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская и молекулярно-генетические экспертизы.

В настоящее время устанавливается местонахождение лица, причастного к убийству.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, на вид убитой женщине около 40 лет. На ее груди было не менее 13 колото-резаных ран. При предварительном осмотре следов изнасилования не обнаружено.