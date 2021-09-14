В Нижнем Новгороде нашли тело полковника полиции

В Нижнем Новгороде покончил с собой начальник отдела профессиональной подготовки МВД РФ

В Нижнем Новгороде покончил с собой начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом МВД России по региону. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Тело полковника полиции обнаружили утром 14 сентября в его квартире.

Криминальный характер смерти не установлен.

Ранее сообщалось, что в своей квартире в центре Москвы покончил с собой полковник МВД в отставке Андрей Дроздов. Ранее он возглавлял управление по экономическим преступлениям ГУВД Москвы. Тело мужчины обнаружила его бывшая супруга.