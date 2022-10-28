Раскрыт гигантский iPad

The Information: Apple намерена выпустить планшет iPad с диагональю 16 дюймов

Apple запланирована выпустить планшет с экраном рекордного размера. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно раскрытой собеседниками журналистов информации, Apple намерена произвести планшет с экраном, который будет иметь диагональ 16 дюймов. Ранее компания никогда не производила планшеты подобного размера. Так, в линейке американского бренда присутствуют 10,9-дюймовый iPad, 10,9-дюймовый iPad Air, 12,9-дюймовый iPad Pro.

Инсайдеры не смогли назвать причины, по которым Apple намерена разработать новое устройство. Также неизвестно, как компания будет позиционировать гигантский планшет. Выход девайса намечен на четвертый квартал 2023 года.

По словам журналистов, одним из самых крупных планшетов на мировом рынке является Samsung Galaxy Tab S8 Ultra — этот аппарат имеет 14,6-дюймовый экран. Авторы предположили, что новый планшет Apple будет стоить заметно дороже 1100 долларов — по такой цене доступен 12,9-дюймовый iPad Pro.

В конце октября источники Bloomberg рассказали, что Apple планировала выпустить недорогой планшет, но в итоге отказалась от этой идеи. Девайс мог получить пластиковый корпус и комплектную клавиатуру.