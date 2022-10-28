Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 28 октября 2022Из жизни

Мужчина заживо похоронил дочь в качестве наказания

Patch: мужчина заживо закопал в саду дочь в качестве наказания и сел в тюрьму

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Житель американского города Уэйнсберг, штат Пенсильвания, заживо похоронил в саду дочь в качестве наказания за ложь и сел в тюрьму. Об этом сообщает сайт Patch.

Организация по защите прав детей сообщила в полицию о подозрениях, что 50-летний Джон Крафт жестоко обращается с ребенком. После этого полиция опросила шестилетнюю дочь мужчины. Девочка рассказала, что отец наказывал ее, закапывая заживо во дворе. По ее словам, он говорил ей, что она останется там до тех пор, пока не скажет правду. После этого она возвращалась со двора грязной и пахнущей канализацией.

Материалы по теме:
«Нам полгодика, мы кушаем» О происхождении шерентинга — страсти к демонстрации своего ребенка в соцсетях
«Нам полгодика, мы кушаем»О происхождении шерентинга — страсти к демонстрации своего ребенка в соцсетях
27 октября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

В ходе опроса дочь рассказала, что отец бил ее руками и ремнем. Это было особенно больно, потому что в его предплечье, которым он тоже наносил удары, после хирургической операции стояла металлическая пластина. Полиция получила фотографии, на которых видно, что на лице, руках и ягодицах девочки имеются следы побоев.

Также девочка сообщила полиции, что отец душил ее до потери сознания и бил головой об пол и стены их дома. Опросы свидетелей подтвердили заявления жертвы.

Крафту предъявили обвинения во множественных случаях нападения на человека при отягчающих обстоятельствах, угрозе благополучию ребенка и безответственном оставлении человека в опасности. Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы малолетнего и незаконном удержании несовершеннолетнего. Он арестован и содержится в окружной тюрьме.

Ранее сообщалось, что заживо похороненная мужем в лесу из-за раздела имущества жительница США сумела спастись из могилы. Она успела вызвать спасателей и отправить уведомление о чрезвычайном происшествии своим контактам при помощи умных часов Apple Watch.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского в Аризону на переговоры
Власти сообщили об укреплении Херсона
Боец из ЛНР рассказал о пытках на допросе в украинском плену
Запад упрекнули в слабом представлении о событиях на Украине
Объяснены причины сексуальной тяги молодых мужчин к женщинам постарше
Мужчина заживо похоронил дочь в качестве наказания
Побывавший в украинском плену рассказал о ежедневных фильмах про Бандеру
Байден прокомментировал слова Путина о ядерном ударе
США решили снять с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд
Власти Херсонской области прояснили обстановку на левом береге региона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.