Мужчина заживо похоронил дочь в качестве наказания

Patch: мужчина заживо закопал в саду дочь в качестве наказания и сел в тюрьму

Житель американского города Уэйнсберг, штат Пенсильвания, заживо похоронил в саду дочь в качестве наказания за ложь и сел в тюрьму. Об этом сообщает сайт Patch.

Организация по защите прав детей сообщила в полицию о подозрениях, что 50-летний Джон Крафт жестоко обращается с ребенком. После этого полиция опросила шестилетнюю дочь мужчины. Девочка рассказала, что отец наказывал ее, закапывая заживо во дворе. По ее словам, он говорил ей, что она останется там до тех пор, пока не скажет правду. После этого она возвращалась со двора грязной и пахнущей канализацией.

В ходе опроса дочь рассказала, что отец бил ее руками и ремнем. Это было особенно больно, потому что в его предплечье, которым он тоже наносил удары, после хирургической операции стояла металлическая пластина. Полиция получила фотографии, на которых видно, что на лице, руках и ягодицах девочки имеются следы побоев.

Также девочка сообщила полиции, что отец душил ее до потери сознания и бил головой об пол и стены их дома. Опросы свидетелей подтвердили заявления жертвы.

Крафту предъявили обвинения во множественных случаях нападения на человека при отягчающих обстоятельствах, угрозе благополучию ребенка и безответственном оставлении человека в опасности. Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы малолетнего и незаконном удержании несовершеннолетнего. Он арестован и содержится в окружной тюрьме.

Ранее сообщалось, что заживо похороненная мужем в лесу из-за раздела имущества жительница США сумела спастись из могилы. Она успела вызвать спасателей и отправить уведомление о чрезвычайном происшествии своим контактам при помощи умных часов Apple Watch.