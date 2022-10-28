Российские подростки избили мужчину за украденный бургер и попали на видео

В Заволжье Нижегородской области подростки избили мужчину за украденный бургер

В городе Заволжье Нижегородской области подростки избили мужчину за то, что он украл бургер. Видео с пострадавшим опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

Предположительно, запись сделана знакомыми виновников уже после избиения мужчины. Подростки матерятся и смеются над лежащим на асфальте россиянином. Вероятно, на кадрах присутствуют и сами нападавшие. «Дядя лег спать. *****[офигеть]!», — комментируют дети видео.

По информации издания, незадолго до нападения школьники стали свидетелями того, как мужчина украл бургер в продуктовом магазине. После этого двое 15-летних подростков в компании 20-летнего знакомого заметили россиянина в местном парке. Они набросились на него, повалили и начали жестоко избивать. Как пишут авторы поста, дети наносили пострадавшему удары в грудь и прыгали по его голове. Когда появилась скорая, нападавшие скрылись.

Позже все трое подозреваемых были задержаны, сообщает региональный Следственный комитет на своем сайте. По данным ведомства, пострадавший находится в районной больницы, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса. («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц»).

Ранее в Новосибирске подростки толпой жестоко избили ребенка с отклонениями в развитии. На кадрах с места происшествия видно, как школьники издеваются над мальчиком. Они матерятся и пинают его ногами.