В российском регионе умер избитый подростками из-за бургера инвалид

В Нижегородской области умер избитый подростками из-за бургера инвалид

Российские подростки избили мужчину за украденный бургер и попали на видео

Начало событий в новости Российские подростки избили мужчину за украденный бургер и попали на видео

В Нижегородской области умер 39-летний инвалид, которого жестоко избили подростки за украденный бургер, который стоил 60 рублей. Об этом сообщает НТВ.

Мужчина впал в кому и несколько дней провел в реанимации, но врачам не удалось его спасти. Он умер, не приходя в сознание.

Об инциденте сообщалось в конце октября. В сети публиковали видео, на котором видно, как группа молодых людей матерится и смеется над лежащим на асфальте россиянином.

По словам очевидцев, подростки долго над ним издевались и скрылись, когда на место приехали полицейские. Троих избивавших задержали. Старшему из них 20 лет, двум другим — по 15. Первого отправили в СИЗО, несовершеннолетних обвиняемых отпустили под домашний арест.

Знакомые погибшего рассказали, что он жил один на пенсию по инвалидности, имел проблемы психического характера, поэтому, вероятно, и взял с прилавка бургер, забыв заплатить.

Ранее в Новосибирске подростки толпой жестоко избили ребенка с отклонениями в развитии.