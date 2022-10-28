Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:38, 28 октября 2022Культура

Гендиректор Disney высказался о «злоупотреблении повесткой»

Гендиректор Disney Боб Чапек отреагировал на критику из-за «злоупотребления повесткой»
Боб Чапек

Боб Чапек. Фото: Katherine Taylor / Reuters

Гендиректор Disney Боб Чапек отреагировал на критику компании, которая якобы злоупотребляет повесткой. Об этом сообщает Deadline.

«Мы хотим, чтобы наш контент отражал богатый и разнообразный мир, в котором мы живем. Сейчас же мы живем в мире, где все кажется поляризованным, но я думаю, мы хотим, чтобы Disney выступал за объединение людей», — заявил Чапек.

Он подчеркнул, что Disney существует уже 100 лет и будет процветать следующие 100 лет. По словам гендиректора, компания продолжает обслуживать интересы своей аудитории.

В последнее время Disney неоднократно сталкивался с критикой из-за своих новых проектов. Например, в странах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, запретили показ мультфильма «Базз Лайтер» из-за персонажей, относящихся к ЛГБТК-сообществу. Запрет связан с однополым поцелуем персонажа Алиши Хоторн и ее возлюбленной.

Также многие зрители остались недовольны ремейком «Русалочки», где главную роль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. За два дня первый тизер фильма набрал больше миллиона дизлайков на YouTube.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В США обвинили Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии
Разработан способ борьбы с ночными кошмарами
IT-специалистам захотели изменить условия льготной ипотеки
Директора парка львов «Тайган» освободили из-под стражи под подписку о невыезде
Стали известны подробности о нападении на мужа Пелоси
Девушка заказала на Asos разные брюки одного размера и рассмеялась при примерке
Удочеренная женщина воссоединилась с биологическим отцом спустя десятилетия
Цена на газ в Европе выросла
Кардиолог предупредила некоторых людей о риске остановки сердца во время секса
Раскрыты симптомы детского инсульта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.