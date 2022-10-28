Гендиректор Disney высказался о «злоупотреблении повесткой»

Гендиректор Disney Боб Чапек отреагировал на критику из-за «злоупотребления повесткой»

Гендиректор Disney Боб Чапек отреагировал на критику компании, которая якобы злоупотребляет повесткой. Об этом сообщает Deadline.

«Мы хотим, чтобы наш контент отражал богатый и разнообразный мир, в котором мы живем. Сейчас же мы живем в мире, где все кажется поляризованным, но я думаю, мы хотим, чтобы Disney выступал за объединение людей», — заявил Чапек.

Он подчеркнул, что Disney существует уже 100 лет и будет процветать следующие 100 лет. По словам гендиректора, компания продолжает обслуживать интересы своей аудитории.

В последнее время Disney неоднократно сталкивался с критикой из-за своих новых проектов. Например, в странах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, запретили показ мультфильма «Базз Лайтер» из-за персонажей, относящихся к ЛГБТК-сообществу. Запрет связан с однополым поцелуем персонажа Алиши Хоторн и ее возлюбленной.

Также многие зрители остались недовольны ремейком «Русалочки», где главную роль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. За два дня первый тизер фильма набрал больше миллиона дизлайков на YouTube.