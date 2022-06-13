На Ближнем Востоке запретили мультфильм «Базз Лайтер» из-за однополого поцелуя

В странах Ближнего Востока запретили мультфильм «Базз Лайтер» из-за ЛГБТК-персонажей

В странах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, запретили показ мультфильма студии Pixar «Базз Лайтер» из-за персонажей, относящихся к ЛГБТК-сообществу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Управление по регулированию СМИ ОАЭ объявило 13 июня, что мультфильм, который должен был выйти в прокат 16 июня, не был лицензирован для публичного показа из-за нарушения стандартов медиаконтента страны.

Источник издания сообщает, что запрет связан с однополым поцелуем персонажа Хоторн и ее возлюбленной. Изначально сцена была вырезана, однако ее восстановили после скандала вокруг заявления сотрудников Pixar о том, что Disney подвергает цензуре «откровенно гомосексуальную привязанность».

«Базз Лайтер» стал последним в списке фильмов Disney, которые столкнулись с проблемами в странах Персидского залива из-за сцен с упоминанием ЛГБТК или тем, которые часто попадают под цензуру при выпуске в кинотеатрах из-за того, что гомосексуальность официально запрещена во всем регионе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила за введение возрастного ценза «18+» для некоторых анимационных фильмов Disney. По словам депутата, в России не выступают против расовых меньшинств, однако это не касается ЛГБТ-сообщества, так как в стране существует понятие традиционной семьи.