В Госдуме предложили возрастной ценз «18+» для некоторых мультфильмов Disney

В Госдуме предложили ввести маркировку «18+» на показ некоторых мультфильмов Disney

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила за введение возрастного ценза «18+» для некоторых анимационных фильмов Disney. Об этом сообщает News.ru.

По словам депутата, в России не выступают против расовых меньшинств, однако это не касается ЛГБТ-сообщества, так как в стране существует понятие традиционной семьи. По словам Буцкой, анимационные фильмы, героями которых станут представители ЛГБТ, не могут быть показаны детям.

«Вы знаете, в какой-то момент я подумала, что придется на мультиках ставить «18+». Такой контент детям показывать нельзя. Если в Конституции прописали слова про традиционную семью, то мы должны придерживаться этой линии», — заявила депутат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей подчеркнула, что контент, который транслируется подрастающему поколению страны, не должен пропагандировать тему сексуальных меньшинств: «У нас есть понятия «мама» и «папа», поэтому эти мультики, которые смотрят наши дети, должны поддерживать традиционные ценности».

Буцкая добавила, что в скором времени «Единая Россия» рассмотрит вопрос о безопасном контенте для ребенка в Интернете.

В конце марта стало известно, что американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах. Инициатором данного решения стала отвечающая за контент представительница корпорации Кэри Берк. Кинодеятель пообещала сделать ставку на гендерную политику. По словам Берк, ситуация коснулась и ее детей, один из которых является трансгендером, а другой — пансексуалом.