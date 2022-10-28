Замглавы офиса Зеленского уличили в езде на автомобиле для гуманитарных нужд

Bihus.info: замглавы офиса Зеленского Тимошенко ездит на автомобиле для гуманитарных целей

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко использует в служебных поездках автомобиль Chevrolet Tahoe, переданный для гуманитарных нужд. В этом его уличили журналисты проекта Bihus.info.

Утверждается, что американская компания General Motors передала Киеву 50 таких внедорожников для гуманитарных нужд и вывоза людей из зоны боевых действий. Как следует из материала, Тимошенко регулярно выкладывает в соцсети посты о своих поездках в разные регионы Украины. Журналисты заметили, что на снимках постоянно виднеется один и тот же черный внедорожник Chevrolet Tahoe.

В разговоре с изданием Тимошенко подтвердил, что использует автомобиль как служебный. В то же время он подчеркнул, что внедорожник числится на балансе государства и не принадлежит ему лично. Советник Зеленского также пояснил, что данный внедорожник не бронирован, в связи с чем он не видит необходимости передавать автомобиль на фронт.

Вместе с тем, отмечают журналисты, в распоряжении Государственного управление делами Украины имеется еще сотня автомобилей, в том числе Toyota Camry и Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter. При этом украинцы активно собирают средства на автомобили для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам волонтера Святослава Литинского, команда которого передала ВСУ свыше 300 автомобилей, военные могут ждать на транспортное средство по 4-5 недель, пишет издание.

Ранее канадская газета Toronto Star заявила, что украинские чиновники незаконно продают оружие, получаемое Киевом от западных стран. Кроме того, издание утверждало, что власти на местах часто используют машины скорой помощи в личных целях.