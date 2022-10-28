Депутата Госдумы госпитализировали из-за постковидных осложнений

Baza: 83-летнего депутата Чилингарова госпитализировали из-за осложнений после COVID-19

Депутат Госдумы Артур Чилингаров госпитализирован в клиническую больницу Управления делами президента. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса, об этом стало известно изданию Baza.

По данным Telegram-канала, 83-летнего депутата доставили в больницу 26 октября, он говорил врачам об общей слабости, температуре и недомогании. Его состояние оценили как состояние средней тяжести, Чилингаров находится под наблюдением главврача больницы и заместителя.

Издание добавляет, что парламентарий и ученый-океанолог недавно выписался после долгого и сложного лечения от коронавируса.

О заражении Чилингарова COVID-19 сообщалось еще в декабре 2020 года, причем это было уже повторное заражение.

