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17:55, 28 октября 2022Россия

Депутата Госдумы госпитализировали из-за постковидных осложнений

Baza: 83-летнего депутата Чилингарова госпитализировали из-за осложнений после COVID-19

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Артур Чилингаров госпитализирован в клиническую больницу Управления делами президента. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса, об этом стало известно изданию Baza.

По данным Telegram-канала, 83-летнего депутата доставили в больницу 26 октября, он говорил врачам об общей слабости, температуре и недомогании. Его состояние оценили как состояние средней тяжести, Чилингаров находится под наблюдением главврача больницы и заместителя.

Издание добавляет, что парламентарий и ученый-океанолог недавно выписался после долгого и сложного лечения от коронавируса.

О заражении Чилингарова COVID-19 сообщалось еще в декабре 2020 года, причем это было уже повторное заражение.

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Антон Похиляк
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