В России прояснили ситуацию с запуском прямых рейсов с Северным Кипром

В МИД России опровергли информацию об открытии авиасообщения с Северным Кипром

Информация об открытии авиасообщения между Россией и Северным Кипром не соответствует действительности. Ситуацию с возможным запуском прямых рейсов РИА Новости прояснил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Высокопоставленный дипломат опроверг подобные сведения в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. «Эти сообщения не соответствуют действительности», — отметил он.

Ранее в октябре власти Кипра пригрозили российским туристам уголовной ответственностью в случае въезда на северную часть острова. В диппредставительстве республики в Москве заявили, что въезд на север острова через незаконный аэропорт или порт, которые были объявлены таковыми в соответствии с международным правом, нарушает местное законодательство.