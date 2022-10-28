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09:31, 28 октября 2022Путешествия

В России прояснили ситуацию с запуском прямых рейсов с Северным Кипром

В МИД России опровергли информацию об открытии авиасообщения с Северным Кипром

Фото: Joko / Globallookpress.com

Информация об открытии авиасообщения между Россией и Северным Кипром не соответствует действительности. Ситуацию с возможным запуском прямых рейсов РИА Новости прояснил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Высокопоставленный дипломат опроверг подобные сведения в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. «Эти сообщения не соответствуют действительности», — отметил он.

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Фариза Бацазова
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