В российском регионе при столкновении «Газели» с бензовозом погибли семь человек

В Белгородской области при столкновении «Газели» с бензовозом погибли семь человек

В Белгородской области пассажирская «Газель» столкнулась с бензовозом. В результате аварии погибли семь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие возвращались с пилорамы домой на «Газели». В какой-то момент пассажирское транспортное средство столкнулось с бензовозом, который стоял на обочине.

Губернатор региона сообщил, что из-за ДТП погибли семь человек, еще трое пострадали. Сейчас на место выехали машины скорой помощи.

«Дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Гладков.

Ранее в Чечне мужчина и трое его малолетних детей погибли в лобовом столкновении автомобиля Lada с «Газелью». Установлено, что водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-330202.