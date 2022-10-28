Ереван согласился установить отношения с Баку

Премьер Армении Пашинян заявил о согласии установить отношения с Баку на принципах Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван согласен установить межгосударственные отношения с Баку на принципах, предложенных Москвой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи», — утверждает Пашинян.

Он выразил надежду, что Россия поддержит свои предложения.

Ранее армянский премьер сообщил о намерении подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца 2022 года. Кроме того, Пашинян оценил вероятность подписания документа: «Я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично».

26 октября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ведется подготовка трехсторонней встречи российского лидера с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и Пашиняном.