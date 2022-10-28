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07:19, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Маск подтвердил смену руководства в Twitter

Миллиардер Илон Маск подтвердил, что возглавил соцсеть Twitter
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск подтвердил, что возглавил соцсеть Twitter. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте.

«Птица освобождена», — написал Маск, намекая на логотип социальной сети.

О том, что Илон Маск возглавил Twitter, ранее сообщало CNBC. Прежнее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала уже покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

До этого предприниматель объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он пояснил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

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Марина Совина
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