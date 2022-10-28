Президент Германии объяснил необходимость санкций против России

Президент Германии Штайнмайер признал, что антироссийские санкции несут издержки для ФРГ

Президент Германии Франк-Вальер Штайнмайер признал, что антироссийские санкции несут издержки для ФРГ, но исключил их снятие. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик объяснил необходимость санкций против России. По его словам, конфликт на Украине затрагивает Германию, которая не может позволить себе быть зависимой от «режима, который вводит танки в соседнюю страну и использует энергию в качестве оружия».

«Санкции, разрыв контактов, поставки оружия для разбушевавшейся войны: все это не является повседневной жизнью, все это не совместимо с нашими представлениями о мирном сосуществовании. Но мы не живем в идеальном мире, мы живем в конфликте. А для этого нам нужны инструменты конфликта», — заявил президент.

Штайнмайер отметил, что пока ФРГ не находится в состоянии войны и это не должно измениться. «Расширение войны, даже ядерная эскалация должны быть предотвращены», — заключил он.

Ранее Штайнмайер заявил, что мир стал свидетелем эпохального разрыва в отношениях России и Германии. По мнению политика, причиной тому стала специальная военная операция на Украине. «Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, в ней нет места старым мечтам. Наши страны сегодня противостоят друг другу», — посетовал президент ФРГ, добавив, что речь идет об эпохальном разрыве.