Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 28 октября 2022Мир

Президент ФРГ заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией

Президент ФРГ Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях России и Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Мир стал свидетелем эпохального разрыва в отношениях России и Германии. Об этом заявил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Reuters.

По мнению политика, виной тому стала специальная военная операция на Украине. «Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, в ней нет места старым мечтам. Наши страны сегодня противостоят друг другу», — посетовал президент ФРГ, добавив, что речь идет об эпохальном разрыве.

Помимо прочего, Штайнмайер с сожалением отметил, что современная Германия «погрузилась в то время отсутствия безопасности, которое, как мы думали, мы преодолели». Он также указал на опасность разрастания «пожара войны» в Европе.

Ранее сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Штайнмайер в ходе поездки на Украину должен настоять на том, чтобы глава республики Владимир Зеленский немедленно начал переговоры о заключении мира. Политик добавил, что президенту ФРГ также необходимо встретиться и с российской стороной.

22 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. По его словам, западные СМИ весьма вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой. Шольц дал понять, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
КамАЗ под управлением военного наехал на колонну российских срочников
Путин рассказал о традиционной российской поддержке Армении
Ида Галич предостерегла от орудующих от ее имени мошенников
Украина заминировала границу с Белоруссией
МИД Франции прокомментировал слова Путина о противостоянии России и Запада
Российские войска остановили наступление тактических групп ВСУ в ЛНР
Боевую эффективность Ка-52М повысят
Усиленный батальон ВСУ атаковал российские войска на купянском направлении
ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост снарядами HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.