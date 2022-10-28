Президент ФРГ заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией

Президент ФРГ Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях России и Германии

Мир стал свидетелем эпохального разрыва в отношениях России и Германии. Об этом заявил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Reuters.

По мнению политика, виной тому стала специальная военная операция на Украине. «Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, в ней нет места старым мечтам. Наши страны сегодня противостоят друг другу», — посетовал президент ФРГ, добавив, что речь идет об эпохальном разрыве.

Помимо прочего, Штайнмайер с сожалением отметил, что современная Германия «погрузилась в то время отсутствия безопасности, которое, как мы думали, мы преодолели». Он также указал на опасность разрастания «пожара войны» в Европе.

Ранее сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Штайнмайер в ходе поездки на Украину должен настоять на том, чтобы глава республики Владимир Зеленский немедленно начал переговоры о заключении мира. Политик добавил, что президенту ФРГ также необходимо встретиться и с российской стороной.

22 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. По его словам, западные СМИ весьма вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой. Шольц дал понять, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине.