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19:52, 28 октября 2022Экономика

Цена на газ в Европе выросла

Цена на газ в Европе выросла на 1,3 процента — до 1124,9 доллара за тысячу кубометров

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,3 процента и закрыли пятничные торги на уровне почти 1125 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торгов 28 октября ноябрьские фьючерсы по индексу хаба TTF были на отметке 1110,4 доллара, на минимуме они торговались по 1110,6 доллара, а к концу торгового дня уже стоили 1124,9 доллара. Цены на газ ставили исторические рекорды в начале весны на фоне опасений о прекращении поставок. Тогда тысяча кубометров продавалась за максимальные 3892 доллара.

Котировки TTF1! от TradingView

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем, но постепенно пошли на спад. В понедельник, 24 октября, цены падали более чем на 14 процентов. Ноябрьские фьючерсы опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня. Таким образом, они оказались на уровне, фиксировавшемся до начала ограничений поставок по «Северному потоку», и опустились более чем в три раза по сравнению с максимумом, который наблюдался после полной остановки прокачки в начале сентября.

Поводом для снижения стоимости называли успешное выполнение европейцами задачи по заполняемости подземных хранилищ газа (ПХГ). Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ). Как следствие, ПХГ европейских стран оказались почти полностью заполненными еще до начала отопительного сезона.

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Платон Щукин
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