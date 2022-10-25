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10:26, 25 октября 2022Экономика

Названы причины снижения цен на газ в Европе

Экономист Скрябин: падение цен на газ в Европе связано с заполнением хранилищ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Снижение цен на газ в Европе вызвано совокупностью факторов. Так, портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин в числе причин назвал успешное выполнение европейцами задачи по заполняемости подземных хранилищ газа (ПХГ). Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в свою очередь счел, что теплая погода отсрочила начало отопительного сезона, поэтому отсутствие спроса снизило цену на топливо. Своим мнением эксперты поделились с «Лентой.ру».

«Я полагаю, снижение было вызвано успешным выполнением задачи по заполняемости ПГХ», — высказался Скрябин. По подсчетам специалиста, в среднем страны Европейского союза заполнили свои хранилища на 90 процентов. Реальный объем закачанного топлива составляет около 100 миллиардов кубометров, подсчитал он.

«Теплая погода отсрочила начало отопительного сезона», — такую причину назвал Гривач. Также он указал на разрушение физического спроса в промышленном секторе Европы, что также привело к снижению цен на газ. «При этом цены все равно аномально высоки», — добавил эксперт в области энергетики.

Стоимость природного газа в Европе в понедельник, 24 октября, падает более чем на 14 процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские фьючерсы опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня. Таким образом они оказались на уровне, фиксировавшемся до начала ограничений поставок по «Северному потоку», и опустились более чем в три раза по сравнению с максимумом, который наблюдался после полной остановки прокачки в начале сентября.

Ранее в Германии назвали три условия для предотвращения дефицита газа зимой. Первым условием, соблюдение которого необходимо для предотвращения дефицита, власти ФРГ назвали снижение потребление газа на 20 процентов.

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Виктория Немис
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