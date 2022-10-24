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19:22, 24 октября 2022Экономика

В Германии назвали три условия для предотвращения дефицита газа зимой

Власти Германии заявили о необходимости снизить потребление газа на 20%

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Германии удастся предотвратить дефицит газа этой зимой, если будут соблюдены три условия, указано в ежедневной сводке Федерального сетевого агентства (ФСА) ФРГ.

Первым условием, соблюдение которого необходимо для предотвращения дефицита, власти ФРГ назвали снижение потребление газа на 20 процентов.

«Во-вторых, СПГ-терминалы должны начать работать к концу года, и, в-третьих, обусловленные зимой снижение импорта и увеличение <...> экспорта должны оставаться умеренными», — заявил регулятор.

Также регулятор назвал ситуацию в энергетике страны «напряженной» и напомнил о рисках ее дальнейшего ухудшения. «В настоящее время газоснабжение стабильное. Энергобезопасность обеспечена», — говорится в сообщении.

2 октября глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью газете Frankfurter Allgemeine спрогнозировал, что страна в скором времени столкнется с дефицитом газа в связи с отказом частных немецких домохозяйств экономить топливо. Он подчеркнул, что сейчас немецкие потребители используют на 15 процентов больше топлива, чем в прошлом году.

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Данил Дмитриев
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