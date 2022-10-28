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18:26, 28 октября 2022Мир

Канада вновь выделит деньги Украине

Премьер Канады Трюдо заявил о продаже гособлигаций ради помощи украинскому правительству
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters

Канада решила продать гособлигации ради помощи Украине, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Его слова приводит Reuters.

«Теперь канадцы смогут обратиться в крупные банки, чтобы приобрести облигации, срок погашения которых наступит через пять лет с выплатой процентов», — сказал он.

По его словам, выделенные деньги вновь направят украинскому правительству, чтобы оно могло продолжать поддерживать население.

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Виктория Кондратьева
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