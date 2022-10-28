Канада вновь выделит деньги Украине

Премьер Канады Трюдо заявил о продаже гособлигаций ради помощи украинскому правительству

Канада решила продать гособлигации ради помощи Украине, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Его слова приводит Reuters.

«Теперь канадцы смогут обратиться в крупные банки, чтобы приобрести облигации, срок погашения которых наступит через пять лет с выплатой процентов», — сказал он.

По его словам, выделенные деньги вновь направят украинскому правительству, чтобы оно могло продолжать поддерживать население.