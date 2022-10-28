Юноша решил постричься необычным способом и получил серьезные ожоги

The Times of India: в Индии 18-летний юноша получил серьезные ожоги при стрижке огнем

18-летний юноша из индийского города Вапи, штат Гуджарат, серьезно пострадал после того, как решил постричься необычным способом. Об этом сообщает The Times of India.

Парикмахер, который делал стрижку, пытался укоротить волосы при помощи огня. Пламя вспыхнуло сильнее, чем ожидалось, и юноша получил ожоги шеи и груди.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и пытаются выяснить, какое химическое вещество было использовано во время стрижки.

Считается, что стрижка огнем улучшает рост волос, укрепляет их и устраняет секущиеся кончики. Чтобы провести процедуру, парикмахер смачивает ватный тампон спиртовым раствором, нанизывает его на щипцы, поджигает и проводит по всей длине волос.

Ранее сообщалось, что Робин Лукетина Винера из Новой Зеландии получила серьезные ожоги, когда готовила ужин в скороварке, которая внезапно взорвалась. Пострадавшая считает, что ей повезло, так как в тот день дети не помогали ей в приготовлении ужина.