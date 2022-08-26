В Новой Зеландии женщина получила серьезные ожоги из-за взорвавшейся скороварки

Робин Лукетина Винера из Новой Зеландии получила серьезные ожоги, когда готовила ужин в скороварке, которая внезапно взорвалась. Об этом сообщает Seven News.

По словам пострадавшей, инцидент произошел 16 июля во время приготовления супа. Винера использовала функцию «медленного приготовления», что делала много раз до случившегося.

В какой-то момент женщина услышала свист, исходящий от кастрюли, и решила ее выключить. «Когда я стала открывать крышку, стоило к ней прикоснуться, как взорвалась вся скороварка», — утверждает она. В результате кипящий суп окатил ее лицо и тело.

«С закрытыми глазами мне удалось залезть в одежде в душ и включить холодную воду. Я знала, что так нужно делать, так как проходила курсы по оказанию первой помощи, работая воспитателем в детском саду», — рассказывает пострадавшая.

Бригада скорой помощи отвезла женщину в больницу, откуда ее выписали через два дня. После этого ей пришло еженедельно посещать врача для лечения ожогов, а спустя три недели ей сделали операцию по пересадке кожи на руке.

Пострадавшая считает, что ей повезло, что ее дети не помогали в приготовлении ужина в тот день. «Обычно один из моих детей готовит вместе со мной на кухне», — говорит она, беспокоясь о возможных травмах, которые они могли получить.

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