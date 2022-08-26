Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина получила серьезные ожоги из-за взорвавшейся скороварки

В Новой Зеландии женщина получила серьезные ожоги из-за взорвавшейся скороварки

Фото: Shutterstock

Робин Лукетина Винера из Новой Зеландии получила серьезные ожоги, когда готовила ужин в скороварке, которая внезапно взорвалась. Об этом сообщает Seven News.

По словам пострадавшей, инцидент произошел 16 июля во время приготовления супа. Винера использовала функцию «медленного приготовления», что делала много раз до случившегося.

В какой-то момент женщина услышала свист, исходящий от кастрюли, и решила ее выключить. «Когда я стала открывать крышку, стоило к ней прикоснуться, как взорвалась вся скороварка», — утверждает она. В результате кипящий суп окатил ее лицо и тело.

«С закрытыми глазами мне удалось залезть в одежде в душ и включить холодную воду. Я знала, что так нужно делать, так как проходила курсы по оказанию первой помощи, работая воспитателем в детском саду», — рассказывает пострадавшая.

Материалы по теме:
Одержимые огнем. Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Одержимые огнем.Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
4 июля 2021
Бал сатаны Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
Бал сатаныОгонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
9 января 2018

Бригада скорой помощи отвезла женщину в больницу, откуда ее выписали через два дня. После этого ей пришло еженедельно посещать врача для лечения ожогов, а спустя три недели ей сделали операцию по пересадке кожи на руке.

Пострадавшая считает, что ей повезло, что ее дети не помогали в приготовлении ужина в тот день. «Обычно один из моих детей готовит вместе со мной на кухне», — говорит она, беспокоясь о возможных травмах, которые они могли получить.

Ранее сообщалось, что 20-летний британец Эдвард Хьюз погиб в пожаре из-за возгорания ноутбука. На месте происшествия был обнаружен аппарат для сварки пластмассы, несколько удлинителей и уцелевшая часть ноутбука.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений «смело идти на Европу»
Руководителя Института подготовки юридических кадров СБУ задержали за госизмену
У устроившего стрельбу в московском кафе россиянина изъяли шесть единиц оружия
«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета
Нарколог назвал наиболее подверженные алкоголизму профессии
Мужчина разменял деньги в магазине и неожиданно выиграл 15 миллионов рублей
Moderna подала в суд на Pfizer за нарушение патентных прав
Британцам предрекли выбор между отоплением и едой на Рождество
Раскрыта стоимость самой дешевой комнаты в Москве
Оксана Самойлова высказалась об эмиграции из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.