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17:09, 28 октября 2022Россия

Шойгу доложил Путину о ходе частичной мобилизации

Глава Минобороны Шойгу доложил президенту России Путину о ходе частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации. Трансляция доклада ведется в официальном канале Кремля в Telegram.

По словам Шойгу, на российских полигонах уже находятся более двухсот тысяч военнослужащих, а 82 тысячи человек направлены в зону проведения спецоперации.

Глава государства отметил, что самым важным на данный момент является боевое слаживание мобилизованных и обеспечение их всем необходимым. Также на докладе министр обороны признал, что при мобилизации ведомство столкнулось с проблемами, однако в настоящее время они устранены.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности.

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Валерий Розенберг
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