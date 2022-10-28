Шойгу доложил Путину о ходе частичной мобилизации

Глава Минобороны Шойгу доложил президенту России Путину о ходе частичной мобилизации

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации. Трансляция доклада ведется в официальном канале Кремля в Telegram.

По словам Шойгу, на российских полигонах уже находятся более двухсот тысяч военнослужащих, а 82 тысячи человек направлены в зону проведения спецоперации.

Глава государства отметил, что самым важным на данный момент является боевое слаживание мобилизованных и обеспечение их всем необходимым. Также на докладе министр обороны признал, что при мобилизации ведомство столкнулось с проблемами, однако в настоящее время они устранены.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности.