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10:56, 28 октября 2022Россия

Комбат «Востока» отреагировал на критику Кадырова в адрес генерала

Комбат «Востока» Ходаковский заявил, что военная удача слагается из множества факторов

Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что военная удача слагается из множества факторов и личные качества военачальника при этом не всегда играют ведущую роль. Таким образом в своем Telegram он отреагировал на недавнюю критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес боевого генерала.

«На грабли неудачи может наступить и талантливый командир, а бесталанному, напротив, может сопутствовать везение, — как тогда определить компетенцию?» — задался вопросом комбат.

Он подчеркнул, что следует осознанно подходить к вопросу дискредитации людей, которые принимают важные решения. Ведь, на его взгляд, выставление высшего командного состава «некомпетентными бездарями» прямо влияет на мотивацию в обществе, особенно в процессе мобилизации.

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В связи с этим тем людям, которые «берут на себя смелость делать суждение», необходимо проявлять особую осторожность, заключил Ходаковский.

27 октября Кадыров вновь раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время спецоперации. По словам главы Чечни, он пытался связаться с военачальником и хотел обсудить с ним оборону населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, «которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов».

За несколько недель до этого Кадыров выразил мнение, что неправильные действия Лапина привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана.

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Варвара Кошечкина
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