Стала известна дата выхода второго сезона «Дома Дракона»

Глава HBO Кейси Блойс заявил, что второй сезон «Дома Дракона» может выйти в 2024 году

Глава HBO и HBO Max Кейси Блойс обозначил дату выхода второго сезона сериала «Дома Дракона». Его слова передает Vulture.

По словам Блойса, не стоит ожидать релиз в 2023 году. Он заявил, что новые серии выйдут в 2024 году. «Не ждите его в 2023-м, думаю, он выйдет в 2024-м. Мы только приступили к составлению плана, и у нас пока много неизвестных данных. Мы не пытаемся скрывать что-то, просто не хочется говорить о том, что он [второй сезон сериала] будет готов к какой-то определенной дате, а потом переносить [релиз]», — отметил Блойс.

Известно, что в будущих эпизодах масштаб конфликта между борющимися за власть сторонами будет нарастать с каждой новой серией, подобному тому, как это было в «Игре престолов».

Ранее шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал рассказал, что съемки нового сезона сериала «Дом Дракона» стартуют в начале 2023 года. При этом дату выхода второго сезона он не назвал. Как отметил Кондал, команде «Дома Дракона» нужно запускать работу над новыми сериями «прямо сейчас, чтобы соответствовать ожиданиям фанатов и желанию HBO выпускать шоу в определенные сроки». Шоураннер подчеркнул, что во втором сезоне будет больше сцен войны и юмора.