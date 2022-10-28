Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:29, 28 октября 2022Культура

Стала известна дата выхода второго сезона «Дома Дракона»

Глава HBO Кейси Блойс заявил, что второй сезон «Дома Дракона» может выйти в 2024 году

Кадр: Сериал «Дом Дракона»

Глава HBO и HBO Max Кейси Блойс обозначил дату выхода второго сезона сериала «Дома Дракона». Его слова передает Vulture.

По словам Блойса, не стоит ожидать релиз в 2023 году. Он заявил, что новые серии выйдут в 2024 году. «Не ждите его в 2023-м, думаю, он выйдет в 2024-м. Мы только приступили к составлению плана, и у нас пока много неизвестных данных. Мы не пытаемся скрывать что-то, просто не хочется говорить о том, что он [второй сезон сериала] будет готов к какой-то определенной дате, а потом переносить [релиз]», — отметил Блойс.

Известно, что в будущих эпизодах масштаб конфликта между борющимися за власть сторонами будет нарастать с каждой новой серией, подобному тому, как это было в «Игре престолов».

Ранее шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал рассказал, что съемки нового сезона сериала «Дом Дракона» стартуют в начале 2023 года. При этом дату выхода второго сезона он не назвал. Как отметил Кондал, команде «Дома Дракона» нужно запускать работу над новыми сериями «прямо сейчас, чтобы соответствовать ожиданиям фанатов и желанию HBO выпускать шоу в определенные сроки». Шоураннер подчеркнул, что во втором сезоне будет больше сцен войны и юмора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Китае отреагировали на речь Путина
Российский врач назвала способ победить синдром «зимней спячки»
Билли Айлиш заметили на свидании в облегающем мини-платье
США и Евросоюзу предрекли торговую войну
Российский депутат пожаловался Шойгу на подготовку мобилизованных
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора по делу об отмывании денег
Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины
Украина приобрела электроэнергию у европейской страны
МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки
Россиянина задержали за вымогательство у миллиардера 40 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.