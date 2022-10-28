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14:44, 28 октября 2022Наука и техника

В Apple рассказали об ограничении поставок iPhone

Тим Кук рассказал об ограничении производства и поставок iPhone 14 Pro

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Apple не смогла удовлетворить высокий спрос на новые смартфоны. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В разговоре с медиа генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что поставки новых смартфонов бренда были бы выше, если бы не проблемы на производстве. Кук подчеркнул, что компания, очевидно, не может удовлетворить высокий спрос на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, поэтому предложение ограниченно.

«Очевидно, что мы гонимся за предложением и пытаемся получить как можно больше предложений, чтобы удовлетворить спрос», — рассказал предприниматель. По оценке Тима Кука, поставки флагманских смартфонов серии какое-то время будут ограничены.

Также Кук отметил, что рост выручки достиг бы двухзначных показателей, если бы не валютные барьеры — в частности, Apple помешал укрепившийся доллар. В заключение топ-менеджер подтвердил, что компания сократила наем новых сотрудников, но исключительно из-за политики «сознательного набора» специалистов.

Из актуального отчета Apple за третий квартал следует, что выручка компании за указанный период выросла на восемь процентов и составила 90,1 миллиарда долларов. Доходы от продажи iPhone достигли 42,63 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом рост составил 9,67 процента.

В конце октября источники издания The Information сообщили, что Apple остановила производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса. Компания переориентировала производство в пользу более востребованных iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

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Андрей Ставицкий
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