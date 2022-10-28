В промзоне в Стамбуле произошел сильный взрыв

A Haber: в промзоне в Стамбуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В промышленной зоне Икителли Эсенлер в Стамбуле произошел сильный взрыв. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По информации источника, причины взрыва на данный момент неизвестны. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что на место взрыва в промзоне направили бригады медиков и спасательные службы.

Ранее сообщалось, что момент взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ижевске попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как в квартире на девятом этаже происходит мощный взрыв, в результате которого из окна вырываются языки пламени и вылетают стекла.