Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 28 октября 2022Мир

В промзоне в Стамбуле произошел сильный взрыв

A Haber: в промзоне в Стамбуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Kemal Aslan / Reuters

В промышленной зоне Икителли Эсенлер в Стамбуле произошел сильный взрыв. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По информации источника, причины взрыва на данный момент неизвестны. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что на место взрыва в промзоне направили бригады медиков и спасательные службы.

Ранее сообщалось, что момент взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ижевске попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как в квартире на девятом этаже происходит мощный взрыв, в результате которого из окна вырываются языки пламени и вылетают стекла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Китае отреагировали на речь Путина
Российский врач назвала способ победить синдром «зимней спячки»
Билли Айлиш заметили на свидании в облегающем мини-платье
США и Евросоюзу предрекли торговую войну
Российский депутат пожаловался Шойгу на подготовку мобилизованных
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора по делу об отмывании денег
Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины
Украина приобрела электроэнергию у европейской страны
МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки
Россиянина задержали за вымогательство у миллиардера 40 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.