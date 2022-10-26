Момент взрыва в российской многоэтажке попал на видео

SHOT опубликовал видео с моментом взрыва газа в многоэтажке в Ижевске

Момент взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ижевске попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи видно, как в квартире на девятом этаже происходит мощный взрыв, в результате которого из окна вырываются языки пламени и вылетают стекла. Судя по второму видео, в момент происшествия возле дома находился прохожий. Также слышно громкий хлопок, после которого на землю падают обломки оконной рамы.

О взрыве бытового газа в одной из квартир жилого дома в Ижевске стало известно 26 октября. Предварительно, в результате происшествия пострадал один человек. По информации канала, он получил ожоги 90 процентов тела. Также сообщается, что жильцов подъезда отселили в пункты временного содержания.

Ранее пять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме в подмосковной Коломне, двух из них госпитализировали. В результате происшествия в одной из квартир обрушилась стена.