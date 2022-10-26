Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 26 октября 2022Россия

Момент взрыва в российской многоэтажке попал на видео

SHOT опубликовал видео с моментом взрыва газа в многоэтажке в Ижевске

Момент взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ижевске попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи видно, как в квартире на девятом этаже происходит мощный взрыв, в результате которого из окна вырываются языки пламени и вылетают стекла. Судя по второму видео, в момент происшествия возле дома находился прохожий. Также слышно громкий хлопок, после которого на землю падают обломки оконной рамы.

О взрыве бытового газа в одной из квартир жилого дома в Ижевске стало известно 26 октября. Предварительно, в результате происшествия пострадал один человек. По информации канала, он получил ожоги 90 процентов тела. Также сообщается, что жильцов подъезда отселили в пункты временного содержания.

Ранее пять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме в подмосковной Коломне, двух из них госпитализировали. В результате происшествия в одной из квартир обрушилась стена.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
В Финляндии допустили размещение ядерного оружия НАТО в стране
Турция оштрафовала Meta на 18 миллионов долларов
Еще одну песню Оксимирона попросили проверить на признаки экстремизма
Обнаружена планетная система с загадочным объектом
Силовики пришли с обысками домой к коммерческому директору Собчак
Правительству разрешили проводить административные инновации ради победы в СВО
Грядущее повышение налогов в России назвали риском для бюджета
Юрист назвал причину отказа РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.