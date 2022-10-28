Решение ЦБ не менять ключевую ставку объяснили

Экономист Центробанка предрек новое снижение ключевой ставки в 2023 году

Снижение ключевой ставки ЦБ в России не предвидится минимум до конца года, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил решение Банка России не менять ставку..

«Центральный банк в эту пятницу, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процентов», — отметил Жорнист.

Регулятору не пришлось снижать ставку, поскольку темпы роста цен остаются низкими, указал экономист. Также остается сдержанной потребительская активность населения.

«Частичная мобилизация в ближайшие месяцы будет дополнительно сдерживать динамику потребительского спроса и инфляции из-за возросшей неопределенности. При этом в дальнейшем инфляционное давление может увеличиться за счет ограничений на стороне предложения», — предположил финансовый аналитик.

Он отметил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и даже немного выросли по сравнению с летними месяцами. «Поэтому разумно пока притормозить со снижением ставки и посмотреть, как дальше сложится ситуация. Тем более что деловая активность, по оценке ЦБ, складывается лучше прогнозов, а значит экономика уже меньше нуждается в помощи», — объяснил действия регулятора экономист.

Именно эти факторы позволили регулятору улучшить прогноз по динамике ВВП на этот год, считает Жорнист. «Теперь он ожидает снижение ВВП в пределах 3-3,5 процента, хотя летом прогнозировал спад на 4-6 процентов», — заметил экономист.

Жорнист подчеркнул, что Центробанк не дал сигналов в отношении того, как может двигаться ставка в будущем.

Думаю, что пауза в смягчении денежно-кредитной политики продлится как минимум до конца этого года. Согласно новому среднесрочному прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в этом году составит 10,6 процента. В таком случае в период с 31 октября до конца года ставка должна составлять 7,4-7,6 процента — это нынешний уровень. Евгений Жорнист финансовый аналитик

Прогноз по инфляции за этот год также уточнен: теперь ЦБ ждет инфляцию на уровне 12-13 процентов, хотя раньше ожидались 11-13 процентов. «Интересно, что индексация тарифов ЖКХ, которую перенесли со следующего года на декабрь этого, не повлияла на прогноз по инфляции. Получается, что несмотря на рост тарифов ЖКХ, влияние дезинфляционных факторов будет перевешивать», — заключил экономист.

Жорнист также спрогнозировал снижение цен в стране. Этому могут поспособствовать рекордный урожай и восстановление импорта.

На более длинном горизонте, к примеру, ближе ко второй половине следующего года, регулятор вполне может возобновить снижение ключевой ставки — по мере того, как будет снижаться инфляционное давление Евгений Жорнист финансовый аналитик

«Об этом говорит и тот факт, что ЦБ, хотя и отмечает рост проинфляционных рисков, не стал пересматривать прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы и все еще ждет среднюю ключевую ставку на уровне 6,5- 8,5 процента в 2023 году и 6-7 процентов в 2024 году», — разъяснил свою позицию экономист.

По итогам заседания совета директоров Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента, таким образом завершив курс смягчения денежно-кредитной политики, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора. По итогам предыдущих шести заседаний этот параметр неизбежно снижался.