Премьер Италии Мелони случайно поцеловалась с двумя членами парламента

Журналисты проследили за происходящим в резиденции итальянского сената Палаццо Мадама в день, когда правительству нового премьера страны Джорджи Мелони был вынесен вотум доверия. Соответствующее видео опубликовала газета Corriere della Sera.

В частности, на кадры попал случайный тройной поцелуй с участием Мелони и двух других членов парламента.

Также на записи запечатлено, как министр инфраструктуры и транспорта страны Маттео Сальвини сначала небрежно хлопает премьера по плечу, а затем сталкивает ее с того места, где она стоит, чем вызывает ее сильное возмущение. Кроме того, на видео можно заметить, как бывший премьер, а ныне депутат Европарламента Сильвио Берлускони играет с новым значком сенатора.

Отмечается, что сенат 115 голосами за утвердил вотум доверия правительству Мелони. 79 членов проголосовали против, пятеро воздержались.

Мелони, лидер партии «Братья Италии», была объявлена новым премьером 21 октября. Она находится в союзе с Сальвини, который является лидером ультраправой партии «Лига Севера». Последний открыто назвал законным присоединение Крыма к России в 2014-м и похвалил российского президента Владимира Путина в 2019 году как «одного из лучших государственных деятелей на Земле».