Россиянин распространил клевету про подругу в соцсетях и попал под следствие

В Якутске 39-летний мужчина распространил в интернете клевету про подругу, возбуждено дело

В Якутске 39-летний местный житель распространил клевету в интернете про подругу и попал под следствие. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

По данным ведомства, фигурант поссорился со знакомой и выложил в социальных сетях оскорбительные высказывания о ней. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Тогда было установлено, что информация из публикаций ложная.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 128.1 («Клевета») УК РФ. Мужчине может грозить штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы до 240 часов.

Раннее стало известно, что жителя Якутска осудили на 14 лет за попытку зарезать таксиста и кражу телевизора у матери.

