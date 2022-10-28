Минобороны отчиталось об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России заявило об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении в ДНР

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом в пятницу, 28 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что атака ротной тактической группы ВСУ произошла в районе населенного пункта Времевка, который находится в Донецкой народной республике (ДНР).

«Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап», — объяснили в оборонном ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили об отражении атаки ВСУ в Херсонской и Николаевской областях на николаево-криворожском направлении, в результате чего было уничтожено более 60 украинских военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР Луганской народной республики.