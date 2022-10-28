Раскрыты планы на завод «Москвич»

На заводе «Москвич» собрались делать электромобили на собственной платформе

Завод Москвич с 2025 года планирует начать выпуск электромобилей на собственной платформе. Такие планы раскрыл генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин, его слова приводит ТАСС. Еще он добавил, что на первом этапе завод осуществлять крупноузловую сборку автомобилей с «восточным партнером».

Кроме того, по словам Пронина, «Москвич» планирует открыть 40 дилерских центров. «Для этого были выбраны 23 самых крупных города, 18 из которых — миллионники», — пояснил он.

Как рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин, завод может начать работу уже в декабре текущего года.

С 1998 года московским заводом владела французская Renault. В марте 2022-го компания объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие стало собственностью московских властей. Летом Собянин анонсировал работу над созданием платформы по выпуску электромобилей «Москвич». Ожидается, что в 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году — 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч автомобилей соответственно.