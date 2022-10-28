Стали известны подробности о нападении на мужа Пелоси

AP News: напавший на Пола Пелоси хотел атаковать его супругу Нэнси Пелоси

Напавший на Пола Пелоси хотел атаковать его жену, спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает AP News со ссылкой на людей, участвующих в расследовании.

«Где Нэнси, где Нэнси?» — кричал злоумышленник перед тем, как напасть с молотком на ее супруга.

Ранее стало известно, что неизвестный человек напал на мужа Пелоси. Офис политика выпустил заявление, в котором сообщаются подробности о нападении. Уточняется, что пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.