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19:54, 28 октября 2022Мир

Стали известны подробности о нападении на мужа Пелоси

AP News: напавший на Пола Пелоси хотел атаковать его супругу Нэнси Пелоси

Фото: Carlos Barria / Reuters

Напавший на Пола Пелоси хотел атаковать его жену, спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает AP News со ссылкой на людей, участвующих в расследовании.

«Где Нэнси, где Нэнси?» — кричал злоумышленник перед тем, как напасть с молотком на ее супруга.

Ранее стало известно, что неизвестный человек напал на мужа Пелоси. Офис политика выпустил заявление, в котором сообщаются подробности о нападении. Уточняется, что пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

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Виктория Кондратьева
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