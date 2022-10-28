Попавших под мобилизацию бизнесменов освободили от налогов

Попавших под мобилизацию предпринимателей освободили от страховых выплат

Министерство финансов РФ освободило от налогов индивидуальных предпринимателей, попавших под частичную мобилизацию. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает ТАСС.

Речь идет о страховых взносах по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Правда, не платить бизнесмены могут только за себя за период военной службы, в течение которого не осуществлялась предпринимательская деятельность.

Ранее россиянам рассказали о контроле при непогашенной судимости в случае мобилизации. Выяснилось, что в этом случае предусмотрена лишь профилактическая работа.

27 октября Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, отменяющий запрет на призыв в рамках частичной мобилизации граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за тяжкие преступления.

