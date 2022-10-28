03:39, 28 октября 2022

Попавших под мобилизацию бизнесменов освободили от налогов

Попавших под мобилизацию предпринимателей освободили от страховых выплат

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министерство финансов РФ освободило от налогов индивидуальных предпринимателей, попавших под частичную мобилизацию. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает ТАСС.

Речь идет о страховых взносах по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Правда, не платить бизнесмены могут только за себя за период военной службы, в течение которого не осуществлялась предпринимательская деятельность.

Ранее россиянам рассказали о контроле при непогашенной судимости в случае мобилизации. Выяснилось, что в этом случае предусмотрена лишь профилактическая работа.

27 октября Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, отменяющий запрет на призыв в рамках частичной мобилизации граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за тяжкие преступления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского в Аризону на переговоры
В новостройках столицы стало больше квартир-студий
Папа Франциск рассказал о смотрящих порно монахинях
В Венесуэле заявили о потере ЕС политической и экономической репутации
Попавших под мобилизацию бизнесменов освободили от налогов
Маск возглавил Twitter
Крыс с рюкзаками отправят искать выживших после землетрясений
Стало известно о намерении Японии купить у США крылатые ракеты Tomahawk
Украинских беженцев решили выгнать из шотландского отеля накануне холодов
Реальную боеготовность армии США поставили под вопрос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.