Молдавия обвинила «Газпром» в нарушении контракта

Вице-премьер Молдавии Спыну: «Газпром» нарушает контракт, снижая поставки

Власти Молдавии считают, что «Газпром» нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт, снижая поставки газа, заявил в эфире телеканала TV8 вице-премьер страны Андрей Спыну.

«Наши юристы уже анализируют эти нарушения, чтобы обратиться в арбитраж и проверить, как "Газпром" исполняет контракт», — сказал он. Несмотря на обвинения, власти Молдавии заинтересованы в сохранении контракта, добавил Спыну.

Ранее власти Молдавии заявляли, что «Газпром» пока не подтвердил объемы поставок газа в страну в ноябре. При этом, по словам Спыну, молдавская сторона несколько раз пыталась связаться, чтобы обсудить этот вопрос.

О рисках прекращения поставок топлива в Молдавию «Газпром» предупредил 5 октября. Российская компания говорила, что оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом».