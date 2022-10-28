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10:45, 28 октября 2022Экономика

Молдавия обвинила «Газпром» в нарушении контракта

Вице-премьер Молдавии Спыну: «Газпром» нарушает контракт, снижая поставки

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Власти Молдавии считают, что «Газпром» нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт, снижая поставки газа, заявил в эфире телеканала TV8 вице-премьер страны Андрей Спыну.

«Наши юристы уже анализируют эти нарушения, чтобы обратиться в арбитраж и проверить, как "Газпром" исполняет контракт», — сказал он. Несмотря на обвинения, власти Молдавии заинтересованы в сохранении контракта, добавил Спыну.

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Ранее власти Молдавии заявляли, что «Газпром» пока не подтвердил объемы поставок газа в страну в ноябре. При этом, по словам Спыну, молдавская сторона несколько раз пыталась связаться, чтобы обсудить этот вопрос.

О рисках прекращения поставок топлива в Молдавию «Газпром» предупредил 5 октября. Российская компания говорила, что оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом».

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Платон Щукин
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