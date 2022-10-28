В России оценили возможность украинских ЗРК NASAMS противостоять «Калибрам»

Обозреватель ТАСС Литовкин рассказал о невозможности ЗРК NASAMS противостоять «Калибрам»

Поставленные Украине из США зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) не смогут противостоять российским крылатым ракетам, сообщил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Он предположил, что два комплекта, которые получил Киев, не смогут защитить даже участок фронта. «Это капля в море. (...) Двумя пусковыми установками могут прикрыть только одну батарею HIMARS. Эти ЗРК не работают по нашим "Калибрам", "Искандерам", я уже не говорю про ракеты "Кинжал"», — сказал Литовкин.

ЗРК NASAMS разработала норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon. Эксплуатацию базовой версии начали в 1998 году, а в 2019-м на вооружение Королевских военно-воздушных сил Норвегии приняли модернизированную систему NASAMS-III, которая может использовать ракеты AIM-9X Sidewinder Block II и AIM-120 AMRAAM-ER.

Ранее в октябре гендиректор Raytheon Technologies Грег Хейес сообщил, что США передали Украине два первых ЗРК NASAMS.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков допустил, что российские самолеты смогут поражать цели в ходе специальной военной операции по защите Донбасса без захода в зону действия противовоздушной обороны, которую западные страны планируют развернуть на Украине.